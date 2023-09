Nashik News : आपल्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न होवू न शकल्याने आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या वाडा येथील मैत्रिणीचे मन वळवून तिला नाशिक सोबत घेवून आलेल्या व रात्रीच्या वेळी दिंडोरी तालुक्यातील पिंपळनारे गावात भेदरलेल्या अवस्थेत फिरत असणाऱ्या दोघी मैत्रीणीची सतर्क ग्रामस्थांनी वेळीच पोलिसांना खबर दिली व पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत त्यांना काही तासात त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहचवले आहे. (2 girlfriends of Wada ran away from home in anger and Dindori police brought them home safely Nashik News)

याबाबत दिंडोरी पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, 4 सप्टेंबर 2023 रोजी रात्रीचे वेळी नाशिक दिंडोरी रोडवर पिंपळणारे या गावांमध्ये दोन तरुणी घाबरलेल्या व भेदरलेल्या अवस्थेत फिरत असल्याबाबत पोलीस पाटील योगेश सुरेश घोलप यांनी तसेच तंटामुक्ती अध्यक्ष व सरपंच यांनी पोलीस उपनिरीक्षक पांडुरंग कावळे यांचेशी संपर्क केला.

पोलीस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री. कावळे यांनी लागलीच समय सूचकता दाखवत सदरच्या दोन्ही मुलींना गावांमधील तंटामुक्ती अध्यक्ष पोलीस पाटील यांचे घरामधील स्त्रियांच्या मदतीने रात्री बारा वाजण्याचे सुमारास दिंडोरी पोलीस ठाणे येथे आणण्यात आले.

दोन्हीही मुलींना विचारपूस करता एक 23 वर्षीय मुलगी राहणार शास्त्रीनगर, वाडा, जिल्हा पालघर व एक सतरा वर्षीय मुलगी रा. साईनगर शहापूर हल्ली वाडा जिल्हा पालघर येथील असल्याचे निष्पन्न झाले यातील 17 वर्षीय युवतीचे एका मुलासोबत लग्न होणार होते.

परंतु ते झाले नाही म्हणून घरामधून निघून आली होती व ती आत्महत्या करण्याचे विचारात होती. परंतु तिची 23 वर्षीय मैत्रीण हिने तिला समजावून सांगत आत्महत्या करने पासून परावृत्त करीत नाशिक येथे नातेवाईक आहे.

त्यांच्याकडे जाऊ असे समजावून सांगत त्या दोघी नाशिकला आल्या व पुढे पिंपळनारे येथे आल्या येथे त्या मध्यरात्री भेदरलेल्या अवस्थेत फिरत होत्या ग्रामस्थांनी वेळीच पोलिसांना माहिती दिली.

महिला पोलीस अंमलदार नाईक, गारुंगे यांनी त्यांची चौकशी केली त्यांना सुरक्षित ठेवले तसेच वाडा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक कदम यांच्याशी संपर्क करून दोन्ही मुलींचे फोटो पाठविले.

त्याबाबत त्यांनी खात्री केली असता, वाडा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा क्रमांक 378/23 भादवि कलम 363 प्रमाणे दाखल आहे.

सदर गुन्ह्याच्या तपास अधिकारी महिला पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी बाणे यांचे पथक पहाटेच दिंडोरी येथे दाखल झाले.

त्यानुसार दोन्ही मुलींना दिंडोरी पोलिसांनी वाडा पोलिसांकडे सुरक्षित रित्या सुपूर्द केले. सतर्क दिंडोरी पोलीस व पिंपळनारे ग्रामस्थांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.