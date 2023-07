Nashik News : येथील ज्योतिर्लिंग मंदिरातील दर्शनासाठीच्या दोनशे रुपयांच्या पावतीसाठी दोन तास रांगेत उभे रहावे लागते. सकाळी साडेसहाला मंदिराच्या उत्तर महाद्वाराच्यासमोर दुहेरी रांग तीही भरपावसात आबालवृद्धांना लावावी लागते.

उत्तर भारतीयांचा श्रावण मध्यावर आला असून पहाटेपासून भाविकांची शहरात वर्दळ सुरु होत आहे. (2 hours queue for 200 receipt of Trimbakeshwar darshan Double row in road in front of North Mahadwar Nashik)

मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी भाविकांच्या होणाऱ्या हालपेष्टा पाहवत नाहीत. अधिक-श्रावणामुळे स्नानासाठी राज्यातील भाविकांची कुशावर्त तीर्थासोबत दर्शनासाठी गर्दी उसळत आहे.

दर्शनासाठी पावती घेण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधी इतका वेळ रांगेत प्रवेश केल्यावर दर्शनाला लागतो. पूर्व दरवाजाच्या रांगेतून सहा ते सात अथवा त्याहून अधिक वेळ दर्शनासाठी भाविकांना द्यावा लागत आहे.

अशातच, महत्वाच्या-अति महत्वाच्या व्यक्ती कुटुंबियांसह दर्शनासाठी आल्यावर आमचे हाल कधी समजून घेणार अशी प्रतिक्रिया भाविक व्यक्त करतात.

भाविकांची चारचाकी वाहने रिंगरोडमध्ये पैसे घेऊन सोडण्यात येतात. त्यामुळे मंदिराचा परिसर धोकादायक नाही, असे जाहीर करणे बाकी असल्याचे स्थानिक रहिवाश्‍यांचे म्हणणे आहे. शिवाय इतर व्यवस्था त्र्यंबकराजाच्या भरवश्‍यावर असल्याची चर्चा शहरवासियांमध्ये आहे.