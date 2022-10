By

सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर-निफाड रस्त्यावर बुधवारी (ता. ५) दुपारी दीडच्या सुमारास बारागाव पिंप्रीदरम्यान सुळेवाडी फाट्यावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दोन तरुण ठार झाले. यातील एक जण सिन्नर शहरातील, तर दुसरा नांदगाव तालुक्यातील साकोरे येथील होता. ऐन दसऱ्याच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. (2 killed in two wheeler accident in Sinnar Niphad road Nashik Latest Marathi News)

अनिकेत बबन दिघे (वय २४, रा. कानडी मळा, सिन्नर) व सोमनाथ मधुकर हिलम (२५, रा. पांढरवड वस्ती, मूळ डोंगरी (साकोरे) ता. नांदगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. अनिकेत त्याच्या शाईन मोटारसायकलने (एमएच १७- बीजी ७६२३) बारागावपिंप्रीहून सिन्नरला येत होता. तो आईला विंचूरला सोडवून पुन्हा येत होता. तर सोमनाथ आपल्या मोटारसायकलने (एमएच ४१- बीजे १९८६) घोटी येथील नांदगावकडे जात होता.

सिन्नर ते बारागावपिंप्रीदरम्यान सुळेवाडी फाट्याजवळ हे दोघेही एकमेकांवर धडकले. अपघात इतका भीषण होता, की दोन्ही दुचाकी ओळखण्यापलीकडे झाल्या होत्या. दोघेही गंभीर अवस्थेत जवळजवळ दहा ते पंधरा मिनिटे जागेवरच पडून होते. अतिरक्तस्रावामुळे दोघांची प्रकृती चिंताजनक बनली होती.

अखेर काही वेळेनंतर सिन्नरहून अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिकेतून दोघांना खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र तिथे पोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. सिन्नर पालिका रुग्णालयात शवविच्छेदनानंतर दोघांचेही मृतदेह नातेवाइकांना देण्यात आले. एमआयडीसी पोलिसांत अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला.

