Nashik News : दुचाकी अपघातात 2 गंभीर जखमी

By

सोग्रस (जि. नाशिक) : चांदवड तालुक्यातील वडाळीभोई येथील मुंबई- आग्रा महामार्गावर रात्री साडेदहाच्या सुमारास दुचाकी अपघातात दोन गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. (2 seriously injured in two wheeler accident Nashik News)

हेही वाचा : ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

हेही वाचा: Nashik Crime News : मजुराच्या मृत्युप्रकरणी बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल!

अजय धनंजय अहिरे (वय २७) आणि विनोद बबन मोरे (वय ३३, दोघेही रा. खडकजांब, ता. चांदवड) हे काम आटोपून शुक्रवारी (ता. १६) रात्री अकराच्या सुमारास चांदवड येथून दुचाकीने (क्र. एमएच- १५- एचएन- ६१८४) खडकजांबला येत होते. हॉटेल सूर्योदयजवळ ते आले असता भरधाव अज्ञात वाहनाने त्यांना धडक दिली.

त्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना पिंपळगाव बसवंत येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यासंदर्भात वडाळीभोई पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक डी. पी. दोडे व श्री. माळी तपास करीत आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : शहरात घरफोड्यांचे सत्र; लाखोंचा ऐवज लंपास!