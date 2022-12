Nashik Crime News : मजुराच्या मृत्युप्रकरणी बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल!

By

नाशिक : बहुमजली इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर झुल्यावर बसून प्लंबिंगचे काम करणार्या मजुराचा पडून दुर्दैवी मृत्यु झाल्याप्रकरणी बिल्डर धनंजय तुकाराम फालक (४५, रा. धनश्री अपार्टमेंट, सावरकर नगर) यांच्याविरोधात मृत्युस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case filed against builder in death of laborer Nashik Crime News)

सचिन रामदास देवरे (३४, रा. शिवाजीनगर) असे मयत प्लंबरचे नाव आहे. संदीप रामदास देवरे यांच्या फिर्यादीनुसार, बिल्डर फालक यांच्या पार्थ रेसीडेन्सी या इमारतीचे काम ध्रुवनगरमध्ये सुरू आहे. याठिकाणी मयत सचिन हे गेल्या शनिवारी (ता. १७) पाचव्या मजल्यावर झुल्यावर बसून प्लंबिंगचे काम करीत होते.

त्यावेळी झुल्याची गाठ सुटून झालेल्या दूर्घटनेत ते मयत झाले होते. धोकादायकरित्या काम सुरू असताना बिल्डरने संरक्षणात्मक उपाययोजन न केल्याने प्लंबर सचिन यांचा जीव गेला. याप्रकरणी बिल्हर फालक यांच्याविरोधात गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक शेंडेकर हे पुढील तपास करीत आहेत

