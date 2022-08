अनकाई किल्ल्यावरील कुंडात कोपरगावच्या 2 युवकांचा मृत्यू

By

येवला (जि. नाशिक) : अनकाई किल्ल्यावरील पाण्याच्या खोल कुंडात बुडून आज दोन युवकांचा मृत्यू झाला. हे दोघेही कोपरगाव तालुक्यातील आहेत. (2 youths of Kopargaon died in tank on Ankai Fort nashik Latest Marathi News)

ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेल्या अनकाई किल्ल्यावर श्रावणातील चारही सोमवारी मोठी यात्रा भरते. यासाठी आजूबाजूच्या चारही जिल्ह्यातून अनेक पर्यटक किल्ला चढाई करण्यासाठी येत असतात. काल (ता. १५) तिसऱ्या सोमवार निमित्तही येथे मोठी गर्दी होती. आज (ता.१६) ही अनेक पर्यटक किल्ल्यावर आलेले होते.

मंगळवारी कोपरगाव येथील सुमारे १७ युवक किल्ल्यावर दर्शन व पर्यटनासाठी आले होते. दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास मिलिंद देविदास जाधव (वय २७, रा. गोरोबानगर, कोपरगाव, जि. नगर) हा कुंडात पोहोण्यासाठी उतरला.

कुंडातील खोलीचा अंदाज न आल्याने मिलिंद हा पाण्यात बुडायला लागल्याने रोहित परशराम राठोड (वय १८,रा. बस स्थानकाच्या पाठीमागे, सुभाषनगर, कोपरगाव, जि. नगर) याने मिलिंदला वाचविण्यासाठी कुंडात उडी घेतली. पण हा कुंड धोकादायक असून खोलवर असल्याने त्यालाही अंदाज आला नाही. दोघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.

घटनेची माहिती अनकाई गावातील पोलिस पाटील संतोष परदेशी यांना समजताच येथील ग्रामरक्षक दलाच्या २५ युवकांनी किल्यावर धाव घेतली. रविराज अहिरे, राहुल सोनवणे यांनी पाण्यात जाऊन शोध घेतला मात्र शोध न लागल्याने त्यांच्यासह राजू परदेशी, अक्षय वैद्य, राहुल सोनवणे, लखन व्यापारे, शरद देवकर, अतुल अहिरे, सचिन जाधव, ज्ञानेश्वर देवकर, दीपक देवकर, सुखदेव सोनवणे, राहुल सोनवणे, विकास देवकर, शुभम शेलार, अन्वर पठाण, रमजान पठाण, गुड्डू पठाण, श्रीराम सोनवणे आदींनी कुंडातून दोर व गळाच्या साह्याने दोघांनाही पाण्यातून बाहेर काढले. पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी, पोलिस नाईक आबा पिसाळ आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेची पाहणी केली.

दरम्यान, या कुंडात यापूर्वीही अनेकदा युवक बुडाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी देखील कोपरगाव तालुक्यातील युवकाच्या बाबतीतच घटना घडली होती.

