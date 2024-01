Nashik Crime News : कुरकुरे घेण्याच्या बहाण्याने येत 20 ग्रॅमची सोनपोत ओरबाडली

Nashik Crime News : शहराच्या चौगाव रोड नववसाहतीतील गणपतनगरमधील किराणा दुकानात कुरकुरे घेण्याच्या बहाण्याने आलेल्या दोघांनी एका महिलेची ६० हजार रुपये किमतीची २० ग्रॅम वजनाची सोन्याची पोत चोरून पोबारा घडल्याने शहरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (20 grams of gold was stolen on the pretext of buying packaged snacks Nashik Crime News)