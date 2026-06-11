Ozar Shirdi Road: ओझर-शिर्डी मार्ग रुंदीकरणाला २१३ कोटींची मंजुरी, कुंभमेळा निधीतून होणार काम; वाहतूक, पर्यटन आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवे बळ

ओझर: उत्तर महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ओझर विमानतळ ते शिर्डी विमानतळ या सुमारे ८५ किलोमीटर लांबीच्या राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून २१३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत सध्या सुमारे साडेपाच मीटर रुंदीचा असलेला रस्ता १० मीटरपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन विविध पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देत आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येणार असल्याने त्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत..ओझर-सायखेडा-पंचाळे-वावी-शिर्डी-पुणतांबा हा राज्य मार्ग क्रमांक ३५ राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडला गेलेला असून, नाशिक (ओझर) आणि शिर्डी या दोन महत्त्वाच्या विमानतळांना जोडणारा दुवा आहे. निफाड, सिन्नर आणि राहाता या तीन तालुक्यांतून जाणारा हा मार्ग विविध बाजारपेठा, पर्यटनस्थळे आणि धार्मिक केंद्रांना जोडतो. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठीही हा मार्ग पर्यायी आणि अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी माजी कृषिमंत्री तथा आमदार माणिकराव कोकाटे आणि निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा शिखर समितीच्या बैठकीत तसेच शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा, निफाड आणि सिन्नर तालुके कांदा,टोमॅटो व द्राक्ष उत्पादनासाठी देशभर प्रसिद्ध आहेत. हिवरगाव, सायखेडा, पिंपळगाव बसवंत आणि परिसरातील बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल वाहतूक करताना शेतकऱ्यांना अरुंद रस्ते व वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. रस्ता रुंद झाल्यानंतर कृषी उत्पादनांची वाहतूक अधिक जलद होईल, वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. परिणामी कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..धार्मिक पर्यटनाला मिळणार गतीशिर्डी, सप्तशृंगगड, सापुतारा आणि नाशिक परिसरातील धार्मिक व पर्यटनस्थळांना दर वर्षी लाखो भाविक भेट देतात. विशेषतः गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर भारतातून येणाऱ्या भाविकांसाठी हा मार्ग अधिक सोयीचा ठरणार आहे. नाशिक शहरात प्रवेश न करता थेट शिडर्डीकडे जाता येणार असल्याने प्रवासाचा वेळ वाचणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे..उद्योग आणि पर्यटन विकासाला चालनाओझर विमानतळ, शिडीं विमानतळ आणि नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणारा हा मार्ग अधिक सक्षम झाल्याने मालवाहतूक, पर्यटन आणि व्यावसायिक प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..नागरिकांमध्ये समाधानरुंदीकरणाच्या निर्णयाचे निफाड, सिन्नर आणि परिसरातील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी तसेच भाविकांनी स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाल्याने स्थानिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.उत्तर महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणान्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रकल्पामुळे उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून, जिल्ह्याच्या विकासाला नवे बळ मिळेल. नाशिक शहरात प्रवेश न करता थेट शिर्डीकडे जाता येणार असल्याने प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीही कमीहोण्यास मदत होईल. - आमदार दिलीप बनकर, निफाड विधानसभा मतदारसंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.