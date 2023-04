Nashik News : चाळीतील 22 टन कांद्यावर युरियाचे पाणी टाकत नुकसान

By

Nashik News : तालुक्यातील कुकाणे शिवारात चाळीत साठवलेला २२ टन कांद्यावर (Onion) समाजकंटकांनी युरियाचे पाणी टाकत शेतकऱ्याचे लाखो रुपयाचे नुकसान केले.

या घटनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गुरुवारी (ता.६) रात्री हा प्रकार घडला. (22 tons of onions were damaged by applying urea water chalisgaon nashik news)

तालुक्यासह कसमादेत सध्या उन्हाळी कांदा काढणीचे काम वेगात सुरू आहे. पुरेसा भाव मिळत नसल्याने बहुतेक शेतकरी चाळीमध्ये कांदा साठवून ठेवीत आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत.

त्यातच भाजीपाला व इतर मालाला भाव नाही. कुकाणे येथील शेतकरी दीपक जिभाऊ शेवाळे यांनी आठवड्यापूर्वीच कांदा काढला होता. चांगला भाव मिळावा म्हणून त्यांनी कांदा काढून चाळीत भरला होता. अज्ञात व्यक्तीने चाळीत असलेल्या कांद्यावर युरियाचे पाणी फेकल्याने चाळीतील कांदा सडला आहे.

या प्रकारामुळे श्री. शेवाळे यांचा सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपये किमतीच्या २२ टन कांदा खराब झाला. या प्रकरणी वडनेर खाकुर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

"चाळीत भरलेला कांद्याचे अशा स्वरूपात नुकसान केले जाईल याची कल्पना नव्हती. सध्या भाव कमी आहे. चांगला भाव मिळेल या आशेवर कांदा चाळीत भरून ठेवला होता. पोलिसांनी शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी."- दीपक शेवाळे, शेतकरी, कुकाणे