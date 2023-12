नाशिक : महाराष्ट्र राज्‍य पोलिस दलातील खात्‍यांतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक संवर्गातील पदभरतीसाठी रविवारी (ता. १०) येथे परीक्षा घेण्यात आली.

नाशिक शहरातील सहा केंद्रांवर पार पडलेल्‍या परीक्षेस उत्तर महाराष्ट्रातून दोन हजार २१८ परीक्षार्थी उपस्‍थित होते. दरम्‍यान, सामान्य ज्ञान विषयातील प्रश्‍न कठीण ठरल्‍याचे परीक्षार्थ्यांनी सांगितले. (2218 appeared for PSI examination under department Participation from North Maharashtra General Knowledge questions proved difficult Nashik)