SAKAL Exclusive: शिक्षकांवर आता साक्षरता कार्यक्रमाचा भार! केंद्राच्या ‘उल्लास' ॲपवर मागवली माहिती

नामपूर : शिक्षकांना ज्ञानदानासोबत अनेक प्रकारची अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. त्यामुळे नवभारत साक्षरता कार्यक्रमावर शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार घातला होता.

परंतु राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तंबी दिल्याने जिल्ह्यात साक्षरता कार्यक्रमास सुरुवात झाली.

केंद्र सरकारच्या ‘उल्लास' ॲपवर शिक्षकांकडून माहिती भरण्यासाठी निरक्षरांचा शोध घेऊन त्यांची ऑनलाइन माहिती भरण्याची शिक्षकांमध्ये लगबग सुरू आहे. साक्षरता कार्यक्रमामुळे शिक्षकांना निरक्षरांची माहिती संकलित करावी लागत आहे. (SAKAL Exclusive Teachers Now Burdened with Literacy Programs Information requested on Ullas of centre nashik)