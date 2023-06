Nashik Crime News : कामगारांनीच चोरले 26 लाखांचे साहित्य

Nashik Crime News : कंपनीतील काही कामगारांनी संगनमत करून सीलबंद गोडाऊनमधून २६ लाख रुपये किमतीच्या साहित्याचा अपहार केल्याची घटना अंबड एमआयडीसीमध्ये घडली. (26 lakh worth of materials were stolen by workers themselves nashik crime news)

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की फिर्यादी प्रसाद अशोक देशमुख (४२, रा. सम्राट ट्राफिकानो, आनंदवली, नाशिक) हे अंबड एमआयडीसीतील सिमेन्स या कंपनीचे काम पाहतात.

२ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत कंपनीतील काही कामगारांनी संगनमत करून कंपनीचे सीलबंद असलेले गोडाऊन खोलून कंपनीचे हित डावलून गोडाऊनमध्ये असलेले २६ लाख रुपये किमतीचे स्ट्रीप कॉपर बसबार किट नावाचे मटेरिअल व साहित्य हे स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी चोरून नेत त्याचा अपहार केला.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर देशमुख यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात संशयित कामगारांविरुद्ध फिर्याद दिली असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक पाडेकर करीत आहेत.