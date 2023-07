Nashik Police Bike Squad: नागरिकांच्या मदतीसाठी ग्रामीण पोलिसांचे 27 दुचाकींचे पथक

By

Nashik Police Bike Squad : आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी डायल ११२ हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत नाशिक ग्रामीण पोलिसांना २७ दुचाकी प्राप्त झाल्या असून, राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते आज ग्रामीण पोलिसांना दुचाकींचे लोकार्पण करण्यात आले. (27 bike squads of rural police to help citizens nashik news)

जिल्हा पोलिसप्रमुख शहाजी उमाप यांनी प्रास्ताविकात उपक्रमाची माहिती दिली. अपर अधीक्षक माधुरी कांगणे, उपअधीक्षक नितीनकुमार गोकावे, बिनतारी संदेश विभागाचे निरीक्षक गोकुळ पवार आदीसह पोलिस अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यभर एकाच क्रमांकावर कुठूनही मदत मिळवता येते. या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिक टोल फ्री डायल क्रमांकाद्वारे नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क करू शकतात.

नियंत्रण कक्षाला प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर पोलिस नियंत्रण कक्षातून मदतीसाठी फोन आलेल्या घटनास्थळापासून जवळ असलेल्या वाहनाला तातडीने मदतीसाठी पाठविण्याची सोय आहे. घटनास्थळी गेल्यानंतर ‘इमर्जन्सी रिस्पॉस व्हेईकल’ आपत्कालीन स्थितीत मदत देऊ शकते, अशी या व्यवस्थेची रचना आहे.

नाशिक ग्रामीण भागात सप्टेंबर २०१९ पासून डायल ११२ क्रमांक कार्यान्वित आहे. या उपक्रमांतर्गत आपत्कालीन स्थितीत मदत पुरविण्यासाठी आणखी वाहनांची गरज होती.

पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून १२ होंडा शाईन दुचाकी, तर जिल्हा नियोजन समितीकडून १५ बजाज पल्सर दुचाकी अशा एकंदर २७ दुचाकी पुरविण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण पोलिसांना प्राप्त झालेल्या या दुचाकीमुळे आता ग्रामीण त्वरित आपत्कालीन स्थितीत घटनास्थळापर्यंत मदत पोचविणे शक्य होणार आहे.