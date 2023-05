Nashik Crime : लग्नासाठी आलेल्या युवकाच्या खुन प्रकरणी तिघांना अटक

By

Nashik Crime News : नातेवाईकांच्या लग्नासाठी घोटी येथे आलेल्या युवकाचा खुन करणाऱ्या तीन संशयितांच्या मुसक्या आवळण्यात इगतपुरी पोलिसांना यश आले आहे. (3 arrested in connection with murder of youth nashik crime)

पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलीस अधीक्षक माधुरी केदार-कांगणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राजु सुर्वे यांनी ही कामगिरी केली.

दरम्यान, हा गुन्हा घोटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला असल्याने या तिघांनाही घोटी पोलीसांच्या स्वाधीन केले आहे. संदीप शांताराम निकाळे (वय ३६, रा. भागीरथी पार्क, कात्रप बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे), सागर चंदु सोनवणे (वय २७, रा. गोंदे दुमाला, ता. इगतपुरी), अमोल राजाराम पवार (वय ३०, रा. कुऱ्हेगाव, ता. इगतपुरी) अशी संशयितांची नावे असून, पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेल्या स्कार्पिओ गाडीसुद्धा ताब्यात घेतली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

घोटी रेल्वे स्टेशन परिसरात नातेवाईकाच्या लग्न सोहळ्यासाठी टिटवाळा येथून आलेला अनिकेत शिंदे याचा गेल्या १४ मेस मध्यरात्री दीडच्या सुमारास सिन्नर फाटा येथे खुन करण्यात आला होता.

याबाबत गणेश देवीदास जगताप (रा. वसंत पवारनगर, इगतपुरी) यांनी फिर्याद दिली होती. मागील भांडणाची कुरापत काढून खुन करून संशयित फरारी झाले होते. याबाबत घोटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.