Bharati Pawar : जिल्ह्यात नव्याने होणार 3 आरोग्य उपकेंद्र!

नाशिक : राज्यातील आरोग्य (Health) व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये २५ आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यात येणार असून त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (3 new health centers will be established in district Union Minister of State Dr Bharati Pawar follow up success nashik news)

यात नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, कळवण आणि दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी एक उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रांचा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Dr Bharti Pawar) यांनी सादर करत त्यांचा केंद्रस्तरावर पाठपुरावा केला त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यापार्श्वभुमीवर आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.

त्याचाच एक भाग म्हणजे ग्रामीण भागात आरोग्य उपकेंद्र तयार करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी राज्यातील आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यासाठी निधी मिळावा यासाठी निधीची मागणी केली होती.

त्यानुसार राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल झाले होते. यात राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये २५ आरोग्य उपकेंद्र मंजूर झाले. याबाबतचा प्रशासकीय मान्यता आदेश नुकताच राष्ट्रीय अभियानचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी दिल्या आहेत. या उपकेंद्रासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत असलेल्या लेखाशिर्षामध्ये १३ कोटी ८७ लाख रुपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे.

राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये हे उपकेंद्र उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये नाशिकचा समावेश असून जिल्ह्यातील चांदवड, कळवण आणि दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी एक उपकेंद्र उभारले जाणार आहे. यासाठीचा खर्च हा पंधराव्या वित्त आयोगातून भागविण्यात येणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

राज्यातील १५ जिल्ह्यात २५ केंद्र

नाशिक, नंदुरबार आणि यवतमाळ प्रत्येकी ३, सातारा, अहमदनगर, अकोला आणि वाशीम प्रत्येकी २, तर रायगड, रत्नागिरी, पुणे, धुळे, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड आणि नागपूर प्रत्येकी एक अशा २५ उपकेंद्रांचा समावेश आहे.