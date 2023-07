Nashik Bus Accident : बसचालकासह तिघांवर खासगी रुग्णालयात उपचार; नातेवाइकांनी हलविले

Nashik Bus Accident : सप्तशृंगगडावरील घाटरस्त्यावर बुधवारी (ता. १२) सकाळी बस दरीत कोसळल्याने झालेल्या अपघातातील गंभीर जखमी असलेल्या तीन रुग्णांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. (3 patients who were seriously injured in accident were shifted to private hospital nashik bus accident news)

या जखमींमध्ये बसचालक गजानन टपके यांच्यासह दोन महिलांचा समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या प्रवासी रुग्णांच्या नातेवाइकांनी बहुतांश रुग्णांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

बुधवारी (ता. १२) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास खामगाव आगाराच्या बसला गणपती पॉइंटवरील दाट धुक्यांमुळे अपघात झाला होता. त्या वेळी बस थेट संरक्षण कथडा तोडून ४०० फूट खोल दरीत गेली. यामुळे बसमधील एका महिला प्रवाशाचा जागीच मृत्यू, तर चालक-वाहकासह २२ प्रवासी जखमी झाले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बसचालक गजानन टपके यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्यांच्या मेंदूलाही इजा पोचली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाइकांनी टपके यांना मुंबई नाका परिसरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. दोन महिलांनाही त्यांच्या नातेवाइकांनी खासगी रुग्णालयात हलविले आहे. या तिन्ही रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक असली तरी स्थिर आहे.

दहा प्रवाशांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांचे नातेवाईक त्यांना धुळे येथे घेऊन गेले आहेत. प्रत्येकी एका रुग्णाला जळगाव, नंदुरबार येथे नेण्यात आले आहे. वणी येथील दोन रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

एका रुग्णावर भाभानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात व इमर्जन्सी कक्षात प्रत्येकी एक रुग्ण, तर एक रुग्ण ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार घेत आहे.