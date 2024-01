Nashik Crime: पत्नीचा छळ करणाऱ्या अभियंत्यास 3 वर्ष कारावास

मालेगाव : पुणे येथे फ्लॅट घेण्यासाठी माहेरून २० लाख रुपये आणले नाहीत म्हणून पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ करत जीवे ठार मारण्याचा दम दिल्याच्या आरोपावरून संगणक अभियंता असलेल्या आरोपी मुस्तफा समशुद्दीन पिंजारी (वय २८, रा. धुळे) याला येथील न्यायालयाने तीन वर्षे कारावास व वीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांनी हा निकाल दिला. (3 years imprisonment for engineer who tortured his wife Nashik Crime)