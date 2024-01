Nashik News : नायलॉन मांजामुळे जखमी 30 ‘पक्षी रेस्क्यू’; वाइल्ड लाइफ वेल्फेअर सोसायटीची कामगिरी

Nashik News : नाशिक शहरात मकर संक्रांतीनिमित्त पतंग उडविण्याची प्रथा आहे. मात्र या खेळामुळे व यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नायलॉन मांजामुळे शहरात अनेक पक्षी जखमी झाले. तर त्यातील काहींना जीव गमवावा लागला.

वाइल्ड लाइफ वेल्फेअर सोसायटी या संस्थेतर्फे तीसपेक्षा जास्त जखमी व अडकलेले पक्षी रेस्क्यू करीत त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. (30 injured bird rescue due to nylon manja on makar sankranti in city nashik news)