Nashik News : शहरात आत्महत्त्यांचे सत्र; 5 जणांनी संपविली जीवनयात्रा

Nashik News : शहर परिसरातील विविध भागांमध्ये पाच जणांनी टोकाचे पाऊल उचलत आपली जीवनयात्रा संपविली. यात एका महिलेने आजारपणाच्या नैराश्यातून तर एका युवकाने नोकरी गमाविल्याने आजारी आईचा उपचार कसा करायचा या विवंचनेतून आत्महत्त्या केली आहे.

देवळाली कॅम्प परिसरात नातलगांच्या घरी आलेल्या महिलेने आत्महत्या केली. (5 people commit suicide in city in one day nashik news)