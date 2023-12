Nashik ZP News: लेखा विभागातील पदोन्नत्या वादात सापडण्याची शक्यता; समुपदेशन न करता थेट पदस्थापना

Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागातील सहाय्यक, कनिष्ठ, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या प्रथमच एकाचवेळी झालेल्या तीस पदोन्नत्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

पदोन्नत्यांची कार्यवाही समुपदेशन पद्धतीने न करता थेट पदस्थापना करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ठराविक कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात ठेवण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. (30 promotion in zp are likely to be under controversy nashik news)