Covid Case Rise : येवल्यात एकाचवेळी 4 कोरोनाबाधित; जिल्ह्यातील 48 जणांची तपासणी

By

येवला (जि. नाशिक) : कोरोना गेला आता बिनधास्त व्हा..! असा विचार करणाऱ्यांना पुन्हा धक्का बसला आहे. येथे एकाचवेळी चार जण बाधित निघाल्याने खळबळ उडाली आहे.

त्यातच विविध साथीचे रोगही सुरू असल्याने नागरिक आरोग्याच्या बाबतीत अधिक सतर्क झाल्याचे दिसत आहेत. (4 corona infected at same time in yeola nashik news)

आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील ४८ संशितांचे स्वॅब घेतले होते. यामध्ये येवल्यातील २८ जणांचाही सहभाग होता. जिल्ह्यात इतरत्र कुठेही बाधित निघाले नसले तरी या अहवालात मात्र येथील चार जण बाधित निघाले आहेत.

एकीकडे भारतात नव्या एच३एन२ इन्फ्लूएंझा विषाणूच्या संसर्गाने चिंता वाढवली असताना दुसरीकडे येवला तालुक्यात एकाच दिवशी चार कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या चार रुग्णात ग्रामीण भागातील धामणगाव, नागडे, खरवंडी येथील प्रत्येकी एक असे ३ तर शहरातील एकाचा समावेश आहे.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

गेल्या महिनाभरापासून सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून कोरोना सारखी लक्षणे दिसत असल्याने आरोग्य यंत्रणा ॲलर्ट झाली आहे. चारही रूग्णांवर विलगीकरणात उपचार सुरु आहे.

सध्या सर्वत्र सर्दी, ताप आणि खोकला या आजाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सर्दी, ताप, खोकला आणि जुलाब ही इन्फ्लूएंझा संसर्गाची लक्षणे आहेत. त्यामुळे कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करा आणि गर्दीत जाणे ताळा, मास्क वापरा असे आवाहन आरोग्य विस्तार अधिकारी राजेंद्र खैरे,अरुण चव्हाण यांनी केले आहे.