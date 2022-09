By

नाशिक : नामांकित ‘रिअलमी’ या मोबाईल कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने राज्यातील आठ मोबाईल विक्रेत्यांची जवळपास चार कोटींची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयितांचा शोध सुरू झाला असून, त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली जाईल, अशी माहिती भद्रकाली पोलिसांनी दिली. (4 crore fraud case Suspects will be interrogated soon Nashik Latest Crime News)

रिअलमी मोबाईल कंपनीचे नाशिकमध्ये ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. हे अधिकृत वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) होते. या कंपनीचे संचालक अनिल वासुदेव खेमानी, नीलम अनिल खेमानी, सीता वासुदेव खेमानी, वासुदेव राधाकिसन खेमानी व श्रीनाथ अहिरवाडकर यांच्यामार्फत राज्यातील काही वितरकांना मोबाईल विक्रीसाठी दिले जायचे.

भद्रकाली पोलिस ठाण्यात आदित्य राधेश्याम मालीवाल (रा. औरंगाबाद) यांच्या फिर्यादीनुसार, ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीच्या या सहा संचालकांनी गेल्या ५ मार्च २०२० ते १५ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत मेन रोड येथील वावरे लेनमधील द्वारकानाथ कॉम्प्लेक्स येथे तक्रारदार पारस गौतमचंद छाजेड (रा. औरंगाबाद), यासिर अब्दुल रशीद बागवान (रा. कोल्हापूर), प्रमोद श्यामसुंदर सोनी (रा. इचलकरंजी), सुयोग कलानी (रा. सोलापूर), सुहास गजानन उनउणे (रा. कराड), मोहसीन जावेद कादरी (रा. बीड), आनंद सुभाष लोढा (रा. कोपरगाव, जि. नगर) यांच्याकडून मालापोटी आगाऊ रक्कम घेतली.

तीन वर्षांपासून संशयित व तक्रारदारांचे व्यावसायिक संबंध होते. मात्र, जुलै महिन्यात तक्रारदारांनी दिलेल्या आगाऊ रकमेच्या बदल्यात ऑगस्ट महिना उजाडला तरीही कुठलाही माल देण्यात आला नाही. याबाबत वितरक व कंपनीकडे पाठपुरावा केला. दरम्यान, कंपनीने ईगल कंपनी रिअलमीचे अधिकृत वितरक नसल्याचे सांगितले आणि विक्रेत्यांना त्यांच्या पैशांचीही हमी दिली नाही.

त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, सर्वांची मिळून सुमारे चार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दिली आहे. वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक के. पी. खांडवी तपास करीत आहेत. याप्रकरणी संशयित संचालकांना लवकरच ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

