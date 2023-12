Nashik Anganwadi News: 5 हजार अंगणवाड्या झाल्या मुक्या; जिल्ह्यात सेविका, मदतनीसांच्या बेमुदत संपांचा परिणाम

Nashik Anganwadi News : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे, निवृत्तिवेतन दर महिना देणे, नवीन मोबाईल देणे, पोषण आहाराची रक्कम वाढविणे या मागण्यांसाठी राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे ४ डिसेंबरपासून महाराष्ट्रव्यापी बेमुदत संप सुरू आहे.

यात जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचारी, सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका सहभागी असल्याने सर्व कामकाज बंद असून, जिल्ह्यात चार हजार ७०० अंगणवाड्या गेल्या २१ दिवसांपासून कुलूपबंद असल्याने चिमुकल्यांचा किलबिलाट मुका झाला आहे. (4 thousand 700 Anganwadis in district have been locked due to strike nashik news)