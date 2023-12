Nashik Cyber Fraud: सोन्यात गुंतवणूक करणे पडले महाग; सायबर भामट्याने घातला 43 लाखांना गंडा

Nashik Cyber Fraud : सोशल मीडियावरून संपर्क साधून सोन्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्याने एकाला तब्बल ४३ लाख ६४ हजार रुपयांना गंडा घातला आहे.

याप्रकरणी नाशिक सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (43 lakhs cheated one with lure of good returns Nashik Cyber Fraud crime)