Nashik Cyber Fraud Crime: दुपटीने वाढले सायबर फ्रॉड! नोकरीच्या आमिषातून तरुणांची 4 कोटींची फसवणूक

नाशिक : इंटरनेटसेवा ‘फोर-जी’कडून ‘फाइव्ह-जी’कडे जात असताना या मायाजालाचा गैरफायदा घेणाऱ्या सायबर भामट्यांनी नाशिककरांना ऑनलाइन सहा कोटी ६२ लाखांना गंडा घातला आहे.

यात सर्वाधिक फसवणूक ही नोकरीचे आमिष दाखवून केली आहे. नाशिक सायबर पोलिसांकडे गेल्या अकरा महिन्यांत ५९ गुन्हे दाखल झाले असून, गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा यात दुपटीने वाढ झाली आहे.

एवढेच नव्हे, तर फसवणुकीच्या रकमेतही सहा पटीने वाढ झालेली आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून वारंवार सायबर फसवणुकीपासून सावधान राहण्यासाठी जनजागृती व प्रबोधन केले जाते, तरीही उच्चशिक्षितही सायबर भामट्यांच्या प्रलोभनांना बळी पडत आहेत. (Cyber ​​fraud increased 4 Crore fraud of youth through lure of job fraud crime nashik)