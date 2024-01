Nashik News : गारपीटग्रस्तांना 5 कोटींचा निधी! मंत्री भुजबळांकडून येवला, निफाड तालुक्यातील नुकसान मदतीचा आढावा

येवला : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये येवला मतदारसंघातील निफाड तालुक्यातील गारपीटग्रस्त दोन हजार ५२७ बाधित शेतकऱ्यांना चार कोटी १५ लाख ७० हजार रुपये, तर येवला तालुक्यातील गारपीटग्रस्त ३७७ बाधित शेतकऱ्यांना ७८ लाख ७७ हजार रुपयांचा मदत निधी मंजूर झाला आहे.

मतदारसंघातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांना सुमारे पाच हजार कोटींचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जात असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. (5 crore fund for hail victims Review of loss relief in Niphad taluka Yeola from Minister Bhujbal Nashik News)