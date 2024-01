Nashik: नाशिकचा GDP वाढीसाठी हवी दीड लाख कोटीची गुंतवणूक! जिल्हा प्रशासनाच्या पंचवार्षिक आराखड्यात खेळ आकड्यांचा

किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : देशाची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निर्धारित केले असताना महाराष्ट्राने त्यापैकी २० टक्के उद्दिष्ट स्वीकारले आहे.

यात नाशिकचा पाच टक्के वाटा राहणार असल्याने जिल्ह्याच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थात, ‘जीडीपी’मध्ये वाढ करण्यासाठी दीड लाख कोटीची गुंतवणूक आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्याचा पंचवार्षिक आराखडा तयार केला आहे. (Investment of one half lakh crore needed to increase GDP of Nashik Sports Figures in Five Year Plan of District Administration Nashik)