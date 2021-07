नाशिक : कोरोना महामारीमुळे लागू असलेल्‍या निर्बंधांच्‍या काळात पोटाची खळगी भरण्यासाठी गरजुंना शिवभोजन थाळीचा आधार मिळाल. गेल्‍या एप्रिल व मे महिन्यात जिल्‍ह्यात पाच लाख ९५ हजार लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. येत्‍या १५ जुलैपर्यंत मोफत शिवभोजन थाळी उपलब्‍ध असणार आहे.



महाविकास आघाडी व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्‍प असलेल्‍या शिवभोजन थाळीने कोरोना काळात अनेकांना आधार दिला आहे. जिल्‍ह्यात पहिल्‍या टप्‍यात पाच शिवभोजन केंद्रे असताना, ही संख्या वाढवत ४५ पर्यंत नेली आहे. यात नाशिक शहरात १४ आणि ग्रामीण भागात ३१ शिवभोजन केंद्रांचा समावेश आहे. कोरोना काळात शिवभोजन थाळीचा गरजुंना फायदा झाला. सध्याच्‍या परिस्‍थित जिल्‍हाभरात सुमारे साडेसहा हजारांहून अधिक शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण होत आहे. पहिल्‍या लाटेत गरजुंची उपासमार टाळण्यासाठी मोफत शिवभोजन थाळी उपलब्‍ध करून दिली होती. ही मुदत टप्प्‍याटप्प्‍याने वाढवून आता १५ जुलैपर्यंत मोफत शिवभोजन थाळी उपलब्‍ध असणार आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये दोन लाख २७ हजार जणांनी थाळीचा लाभ घेतला, तर मेमध्ये तीन लाख ६८ हजार जणांनी शिवभोजन थाळीचा लाभ घेतला.



(Five lakh 95 thousand people in nashik district got the benefit of Shiv Bhojan Thali)

