Nashik News: मैत्री जपली पण जीव मात्र गमावला! मित्रांच्या वडिलांचा डोळ्यांदेखत मृत्यू झाल्याने युवकाने सोडले प्राण

नाशिक : मित्राच्या वडिलांना उपचारासाठी रूग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांचे डोळ्यादेखत मित्राच्या वडीलांचे निधन झालेले पाहून त्यांना मदत करणाऱ्या युवकांचा देखील हदयविकाराने मृत्यू झाला.

मित्राच्या वडिलांच्या मदतीसाठी स्वतः मुलासारखीच भूमिका निभावताना स्वतः मात्र जिवाला मुकल्याची हद्यद्रावक घटना सोमवारी (ता.१५) जेल रोडला घडली. या घटनेने जेल रोड परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून वडिलांसोबत जिवलग मित्र गमावल्याने दु:खाचा दुहेरी डोंगर मित्रावर कोसळला.

विजय भगवंत जाधव (वय ७३, हरिस्नेह रो-हाऊस ययातीनगर) आणि अनिष देविदास नायर (३९ रा. गोसावी मळा, जेलरोड) अशी मृतांची नावे आहेत. (Friendship saved but life lost youth died his friends father died in front of his eyes Nashik News)