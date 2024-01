Nashik Crime News : बुलेटसह 5 दुचाक्या लंपास; दुचाकी चोरट्यांचे पोलीसांना आव्हान

नाशिक : महागड्या बुलेटसह शहर परिसरातून पाच दुचाक्या चोरीला गेल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दुचाकी चोरट्यांचा सुळसुळाट वाढला असून, पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. (5 two wheeler stolen with bullets in city nashik crime news)