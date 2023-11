Nashik Fire Accident : अर्धवट फटाक्यांची दारू फोडताना 5 वर्षांचा मुलगा भाजला

Nashik Fire Accident : उत्तमनगर परिसरातील शुभम पार्क येथील इमारतीत शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी अर्धवट फुटलेले फटाके जमा करून त्यातील दारू एकत्रित करून पेटवताना फटाके फुटून पाच वर्षांचा मुलगा भाजला आहे. year old boy was burned while bursting half of crackers nashik Fire Accident )

त्याच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. उत्तमनगर परिसरातील शुभम पार्क येथील इमारतीत बिल्डिंग नंबर ५ मध्ये वाचमन, त्यांचा पाच वर्षांचा मुलगा विकास परिहार राहतात.

विकास याने शुक्रवारी दुपारी परिसरात अर्धवट फुटलेले फटाके जमा करून त्यातील दारू एकत्रित करून पेटवताना २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाजला आहे.

त्याला उपचारार्थ शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस शिपाई निकम करीत आहेत.