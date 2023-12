Nashik News: नाशिकला रेल्वे कोच दुरुस्ती डेपोसाठी केंद्रातर्फे 50 कोटी!

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकला रेल्वे कोच डेपो निर्मितीसाठी रेल्वे प्रशासनाने पन्नास कोटींच्या निधीला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह इतरही वेळेत रेल्वेच्या कोचची निगा राहावी, कोचची लवकरात लवकर दुरुस्ती व्हावी तसेच रेल्वे कोचचा मेंटेनन्स वेळेत आणि जलद गतीने व्हावा, यासाठी नाशिकला कोच दुरुस्ती, मेंटेनन्स डेपो उभारण्यात येणार आहे. (50 crores from Center for railway coach repair depot to Nashik)