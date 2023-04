Food Poison : सुरगाणा तालुक्यातील ठाणगाव बाऱ्हे येथे पन्नास ते साठ जणांना महाप्रसादातून विषबाधा झाली. ठाणगाव येथे हनुमान जयंती निमित्ताने अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन समस्त गावकरी यांच्या तर्फे करण्यात आले होते. (50 to 60 people poisoned by Mahaprasad at Thangaon Barhe in Surgana taluka Nashik News)

सकाळी नऊ ते अकरा वाजेच्या दरम्यान काल्याचे किर्तन होते या महाप्रसादातून विषबाधा झाल्याचे समजते. या सर्वच रुग्णांना बाऱ्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असून वैद्यकीय अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

पोलीस निरीक्षक वाघ हे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून महाप्रसादाचा नमुना घेऊन तपासणी करीता पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र आज गुड फ्रायडे दिनानिमित्त सुट्टी असल्याने सर्वच आरोग्य कर्मचारी रुग्णालयात उपस्थित नव्हते. रुग्णांवर उपचार सुरू असून विषबाधेचे रुग्णांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.

साठ जणांना महाप्रसादातून विषबाधा झाली असून पैकी दोघांना नाशिक येथील ग्रामीण जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आमदार नितीन पवार यांनी तालुक्यातील सर्वच रुग्णवाहिका बा-हे येथे पाठविण्यात आल्या आहेत. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक वाघ हे करीत आहेत.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??