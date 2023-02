Shiv Jayanti 2023 : इंदिरानगर येथे शिवरायांचा 51 फूट उंच थ्रीडी देखावा

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : रविवारी (ता. १९) साजरा होणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त (Shiv Jayanti) इंदिरानगर येथील माजी नगरसेवक ॲड. श्याम बडोदे यांनी त्यांच्या श्री प्रतिष्ठानतर्फे ५१ फोटो उंच असलेला भव्य थ्री डी देखावा साकारला आहे. (51 feet tall 3D view of Shiva Raya at Indiranagar at occasion of shiv jayanti nashik news)

हा देखावा बघण्यासाठी मोठी गर्दी होण्यास सुरवात झाली आहे. पृथ्वीचा गोल त्यावर चितारलेले अखंड भारत आणि त्यावर तलवार घेऊन उभे असलेल्या छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा सर्वांच्या पसंतीला उतरले आहेत.

खालच्या बाजूला पाठमोऱ्या नरेंद्र मोदींची छबी असून त्यांच्या हातात हिंदवी स्वराज्य असे लिहिलेलं पुस्तक आहे. तर सर्वात तळाला अखंड भारत, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा अशा ओळी लिहिलेल्या आहेत.