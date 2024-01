Nashik News: नियोजनबद्ध नाशिकचा आराखडा बनविणार 55 आयआयटीयन्स! सिंहस्थासह इकोसिटी, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचे पर्याय सुचविणार

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्याबरोबरच वेगाने विकसित होणाऱ्या नाशिक शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या अनुषंगाने खरकपूरच्या आयआयटीच्या ५५ तज्ज्ञांची टीम नाशिकमध्ये दाखल झाली आहे.

शहरातील ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, तसेच इकोसिटी बनविण्यासाठी ही टीम स्वतंत्र आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी पुढील दहा दिवस नाशिक शहरामध्ये ही टीम काम करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या नगररचना उपसंचालक हर्शल बाविस्कर यांनी दिली.