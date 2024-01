Nashik News: आडगाव ट्रक टर्मिनस येथे होणार इलेक्ट्रिक बस डेपो! महासभेच्या मंजुरीनंतर स्थायी समितीवर, N- Cap अंतर्गत निधी

नाशिक : केंद्र सरकारकडून नाशिक महापालिकेच्या सिटीलिंक बससेवेसाठी ५० इलेक्ट्रिकल बस मिळणार असल्याने त्यासाठी आडगाव ट्रक टर्मिनसलगतच्या उर्वरित आरक्षित जागेवर इलेक्ट्रिक बस डेपो उभारण्याच्या २७.४७ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे.

त्यापाठोपाठ आता निधी परत जाऊ नये म्हणून तातडीची बाब म्हणून स्थायी समितीवर मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत निधी उपलब्ध होणार आहे. (Electric Bus Depot at Adgaon Truck Terminus Funds under NCap on Standing Committee after approval by General Assembly Nashik News)