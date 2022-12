By

अभोणा (जि. नाशिक) : येथील पंढरीनाथ नगर, गणेश नगर, कन्सरा चौक या भागात गुरूवारी (ता. १) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास बंद घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी लाखोंचा ऐवज लंपास केला. या घटनांमुळे पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. (6 burglaries in one night in abhona Nashik Latest Crime News)

नांदुरीरोड नवीन सिडको भागातील पंढरीनाथनगर, रो- हाऊस नंबर- ३ मधील रहिवासी व मोरया रेडिमेड कापड दुकानाचे मालक राहुल कैलास काळे यांच्या बंद घराच्या दाराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. घराच्या वरच्या मजल्यावरील दोन्ही खोल्यांमधील सामान अस्ताव्यस्त करून लोखंडी कपाटातील रोख रक्कम आठ लाख व नऊ ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र (रुपये २७ हजार), तीन ग्रॅम वजनाची बाळी (रुपये ३ हजार), बावीस ग्रॅम वजनाची एक सोन्याची चैन (रुपये ६६ हजार), पंधरा ग्रॅम वजनाची एक सोन्याची पट्टी पोत (रुपये ४५ हजार) असा एकूण ९ लाख ४१ हजारांचा मुद्देमाल चोरून नेला. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पंढरीनाथ नगर, गणेश नगर, नवीन सिडको भागातील कन्सरा चौक व नांदुरीरोड पेट्रोलपंपाच्या मागील वसाहतीत एकूण सहा ठिकाणी घरफोड्या झाल्या. त्यात कन्सरा चौकातील घरातून १५ ग्राम सोने, इतर ठिकाणी किरकोळ रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले. काही दिवसांपूर्वीच अभोणा व कनाशी भागात अशा घरफोड्या होण्याचे प्रकार घडले. त्या चोऱ्यांच्या तपासाचे काम सुरू असतानाच रात्री झालेल्या घरफोड्यांमुळे पोलिस प्रशासनासमोर आव्हान उभे आहे. कळवणच्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी कविता फडतरे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक एकनाथ भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.

