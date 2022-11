Cleanliness Drive on Godaghat : गोदाघाट परिसरातील 6 टन कचरा संकलित

By

पंचवटी (जि. नाशिक) : छटपूजेनंतर मोठ्या प्रमाणात कचरा पडलेला होता. सोमवारी (ता. ३१) सकाळपासून हा कचरा जमा करून तो घंटागाडीतून वाहून नेण्यात येत होता. होळकर पूल ते गौरी पटांगणापर्यंतच्या भागात पडलेला सहा टन १०५ किलो कचरा संकलित करण्यात आला. छटपूजेनंतर पूजा साहित्य व निर्माल्य टाकण्यासाठी निर्माल्य कलशाचा वापर करा, नदी परिसरात प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर टाकणे, नदीत निर्माल्य, फुले, हार, कपडे टाकू नये अशा प्रकारच्या सूचना महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून भाविकांना देण्यात आलेले होत्या. (6 tonnes of garbage collected from Cleanliness Drive at Godaghat area Nashik News)

त्याचे काही प्रमाणात पालन करण्यात आले. गोदावरीच्या काठाच्या होळकर पुलाखालील भाग, रामकुंड, गांधी तलाव, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जुना भाजीबाजार, म्हसोबा पटांगण, गौरी पटांगण, कपूरथळा, रोकडोबा मैदान, कपिला संगम, नांदूर घाट या परिसरात छटपूजा करण्यात आली. गोदा घाटाच्या परिसरातील कचरा ५५ कर्मचाऱ्यांमार्फत जमा करण्यात आला. तसेच कपिला संगम व नांदूर घाट येथे घनकचरा विभागाच्या ५८ कर्मचाऱ्यांच्या साह्याने परिसर स्वच्छ करण्यात आला.

हा कचरा घंटागाड्यातून पाथर्डीच्या खत प्रकल्पावर नेण्यात आला. विभागीय अधिकारी कैलास राभडिया, घनकचरा व्यवस्थापनाचे विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. श्री संत गाडगे महाराज कनोजिया धोबी समाज संस्थेचे संस्थापक सुरेश कनोजिया, व्यवस्थापक राजू कनोजिया व त्यांचे १२ स्वयंसेवकांनी गंगाघाट परिसरातील स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला. दीपक चव्हाण, नंदू गवळी, अनिल नेटावटे, बाळू जगताप, बी. के. पवार, चंद्रशेखर साबळे, विलास नाईकवाडे, कृष्णा शिंदे, संजय जाधव यांनी सहभाग घेतला.

