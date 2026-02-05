नाशिक

Nashik Gram Panchayat : नाशिकच्या ग्रामीण भागात आता 'प्रशासकराज'! ६२२ ग्रामपंचायतींच्या चाव्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे

622 Gram Panchayats to Go Under Administrator Rule : निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नाशिक जिल्ह्यातील ६२२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली असून गावांच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: यंदा मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील ६२२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. सार्वत्रिक निवडणूका होऊन नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकांच्या हाती गावाच्या चाव्या असतील. त्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

