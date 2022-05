आझादी का अमृत महोत्सव; NMC ची कचरा व्यवस्थापन व जनजागृती मोहीम

नाशिक : ७५ व्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या (Azadi ka Amrut Mohotsav) शुभमुहूर्तावर नाशिक महानगरपालिकेच्या (NMC) सहकार्याने कचराव्यवस्थापन व जनजागृती मोहीम (Waste Management and Public Awareness Campaign) आयोजित केली असून या जनजागृती मोहिमेद्वारे सर्वसामान्य जनता आणि ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी फोटोबूथ (Photo booth) ची स्थापना केली आहे . (75th year of independence NMC waste management public awareness campaign Nashik News)

ई - कचरा व्यवस्थापन आणि घरातील कचरा विलग करून पाळल्या जाणाऱ्या प्रणालीबद्दल जागरूकता पसरवत आहोत . या फोटो बूथच्या उदघाटनासाठी प्रमुख पाहुणे नितीन वंजारी , ( सिटीइंजिनीअर ) , नाशिक महानगरपालिका आणि आवेश पळोड , कचराव्यवस्थापन नाशिक महानगरपालिका यांच्या हस्ते 28 मे 2022 रोजी सकाळी 8 वाजता गोल्फक्लब नाशिक येथे उद्घाटन समारंभ झाला . टेक इको वेस्ट मॅनॅजमेण्ट ग्राहकांशी संपर्क साधण्याचा आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आम्ही सर्व व्यवस्था ठेवल्या आहेत आणि त्यामध्ये बॅनरचा समावेश आहे, ज्याचा वापर फोटोबूथ म्हणून केला जाईल जे ग्राहकांना तेथे विल्हेवाट लावण्याची त्यांची जबाबदारी समजावून सांगतील . ई वेस्ट वेगळा ठेऊन आणि तो इतर घरातील कचऱ्यामध्ये न मिसळता स्वतंत्रपणे विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. 28 मे ते 6 जून या कालावधीत गोल्फक्लबवर फोटोबूथ ठेवण्यात येईल आणि ही मोहीम सुरू ठेवण्यासाठी हे खालील ठिकाणी सिटीसेंटरमॉल ,राजीवगांधीभवन प्रवेशद्वार ,गोविंदनगर जॉगिंगट्रॅक येथे स्थित असेल. या मोहिमे अंतर्गत जनजागृती म्हणून स्वच्छ भारत अभियान माझी वसुंधरा अभियान व तसेच कचरा वाढत असल्याबाबत त्यावर उपाययोजना म्हणून महत्त्वाचे संदेश नागरिकांना जनजागृतीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे .

