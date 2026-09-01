Well Rescue Operation: ‘देव तारी त्याला कोण मारी’! दोन दिवस विहिरीत, फक्त पाइपाचा आधार; ७६ वर्षीय आजीने मृत्यूला दिली हुलकावणी..

गणूर (चांदवड) : काळोखाने वेढलेली विहीर... अंगाला बोचणारे थंड पाणी... अधूनमधून अंगावर पडणारा पाऊस आणि वर आकाशाकडे पाहताना दिसणारी उंच विहिरीची भिंत. मदतीची कोणतीही शाश्वती नाही. अशा भयावह परिस्थितीत ७६ वर्षीय आजीने दोन रात्र-दिवस एका पाइपाचा आधार घेत जीवनाची आस धरून ठेवली. नियतीने जणू मृत्यूच्या दारापर्यंत नेले होते; मात्र त्याच वेळी मदतीचे हात धावून आले आणि ‘देव तारी त्याला कोण मारी’ या म्हणीचा अक्षरशः प्रत्यय आला..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.शनिवार (ता. २९) पासून बेपत्ता असलेल्या चंद्रभागा वरकटे अखेर चांदवड बसस्थानक परिसरातील विहिरीत आढळून आल्या. त्या जिवंत असल्याची खात्री झाल्यानंतर उपस्थितांच्या काळजाचा ठोका चुकला आणि पुढच्याच क्षणी आनंदाची लहरही पसरली. नागरिक, पोलिस प्रशासन आणि चांदवड नगर परिषदेच्या आपत्कालीन पथकाच्या तत्परतेमुळे त्यांची सुखरूप सुटका झाली.....अन् अचानक विहिरीतून हालचालशनिवारी चंद्रभागा वरकटे बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी नातेवाईक, परिचित तसेच शहरातील विविध ठिकाणी त्यांचा शोध घेतला. मात्र, त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा लागला नाही. अखेर पोलिसांना याबाबत कळविण्यात आले. त्याचवेळी कुटुंबीयांनी चांदवड येथील विहिरींचाही शोध घेण्यास सुरुवात केली.शोध घेत असताना बसस्थानक परिसरातील विहिरीत आजी असल्याचे आढळून आले. मात्र त्या जिवंत आहेत की नाही, याबाबत कोणालाच खात्री नव्हती. गणेश पारवे यांनी विहिरीतील दोर व पाइप हलवून पाहिले... आणि अचानक हालचाल झाली!.फक्त एका पाइपाचा आधारविहिरीत पडल्यानंतर चंद्रभागा वरकटे यांनी एका पाइपाचा आधार घेत दोन रात्र-दिवस काढले. खाली थंडगार पाणी, आजूबाजूला अंधार आणि वर उंच भिंती... प्रत्येक क्षण मृत्यूला आव्हान देणारा होता.कधी थंड पाणी अंगाला बोचत होते, कधी पावसाचे थेंब अंगावर पडत होते, तर कधी तोंडावर येणारे ऊन त्यांना सहन करावे लागत होते.शरीराची ताकद कमी होत असतानाही त्यांनी आशा सोडली नाही. मदत कधी येईल, याची शाश्वती नव्हती. तरीही त्या पाइपाला घट्ट धरून राहिल्या. जगण्याची इच्छा आणि विलक्षण संयम यांच्या जोरावर त्यांनी मृत्यूला दोन दिवस दूर ठेवले..माणुसकीच्या हातांनी वाचवले प्राणया बचावकार्यात सागर यशवंते, नारायण कोकरे, सतीश कवडे, गणेश पारवे, गणेश खालकर, संदीप कापसे यांच्यासह स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन आणि चांदवड नगर परिषदेच्या आपत्कालीन पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे एका आजीला अक्षरशः नवजीवन मिळाले.दरम्यान, या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी परिसरातील विहिरींना तातडीने मजबूत लोखंडी जाळ्या बसवून आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था करावी, अशी मागणी भूषण कासलीवाल यांनी चांदवड व मनमाड बसस्थानक प्रशासनाकडे केली आहे.दोन दिवस पाइपाला धरून राहिलेली ती वृद्धा हातांची पकड केवळ लोखंडी पाइपावर नव्हती... ती होती जगण्याच्या इच्छेवर आणि शेवटी त्या इच्छेनेच मृत्यूवर मात केली..!.Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.मदतीचे हात आले अन् मृत्यूचे सावट दूर झालेआजी जिवंत असल्याचे समजताच नागरिकांनी तातडीने पोलिस प्रशासन आणि चांदवड नगर परिषदेच्या आपत्कालीन पथकाला माहिती दिली. काही वेळातच बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अत्यंत सावधगिरीने बाज आणि दोराच्या साहाय्याने बचावकार्य सुरू झाले. अनेक हात एकत्र आले आणि अखेर दोन रात्र-दिवस मृत्यूच्या सावटाखाली राहिलेल्या चंद्रभागा वरकटे यांना विहिरीतून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. त्यांना तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेतून चांदवड उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर असून, पुढील उपचारासाठी त्यांना पिंपळगावला हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.