नाशिक : नाशिक महापालिका (NMC) क्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Vaccination) सुरू असून, चार महापालिका रुग्‍णालये व ३० शहरी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रांवर (Primary healthcare center) लसीकरण सुविधा उपलब्‍ध आहे. आत्तापर्यंत १८ वर्षांपुढील ९६ टक्‍के नागरिकांचा लसीकरणाचा पहिला डोस झालेला असून, त्‍यापैकी ७७ टक्‍के नागरीकांनी दोन्‍ही डोस घेतलेले आहेत. (77 percent of citizens under 18 years of age have been vaccinated Nashik News)

शहरातील शाळा व महाविद्यालयांनी त्‍यांच्‍या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी मागणी केल्‍यास तेथे लसीकरण केले जाते आहे. कोरोना थोपविण्यासाठी लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर राबविणे आवश्‍यक असून, अद्यापही चार टक्‍के नागरीकांनी लसीकरण करून घेतलेले नाही. अशा लाभार्थ्यांनी तातडीने लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. फ्रंटलाइन वर्कर, आरोग्‍य क्षेत्रातील कर्मचारी व साठ वर्षांपुढील लाभार्थ्यांनी दुसरा डोस घेऊन नऊ महिने पूर्ण झाल्‍याने त्‍यांना महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर बूस्टर डोस घेण्याचेही आवाहन केले आहे. १८ ते ५९ वयोगटातील लाभार्थ्यांना दुसरा डोस घेऊन नऊ महिने झाले असल्‍यास खासगी लसीकरण केंद्रावर शुल्क देऊन बूस्टर डोस घेता येणार आहे.

हर घर दस्‍तक मोहिमेला सुरवात

कोरोना महामारीच्‍या संभाव्‍य चौथ्या लाटेच्‍या पार्श्वभूमीवर कोरोना बाधितांची संख्या वाढते आहे. त्‍यामुळे लसीकरण वाढविणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतर्फे ३१ जुलैपर्यंत हर घर दस्तक मोहीम- २ राबवली जाते आहे. यामध्ये वैद्यकीय पथक घरोघरी जाऊन लसीकरण करतील. लसीकरण करून घेत मोहिमेस नागरीकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासक तथा महापालिका आयुक्‍त रमेश पवार (NMC Commissioner Ramesh Pawar) यांनी केले आहे.

