Nashik: नाशिक जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात 91 कोटींची कपात; गेल्या वर्षी 1093 कोटी तर यंदा 1 हजार 2 कोटींचे नियोजन

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च मर्यादेला ९१ कोटींची कात्री लागली आहे. २०२३ -२४ मध्ये जिल्ह्याला एक हजार ९३ कोटी रुपये मिळालेले असताना २०२४-२५ साठी केवळ एक हजार दोन कोटींना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

यावर उपाय म्हणून जिल्हा नियोजन समितीने वाढीव २५० कोटींची मागणी करण्याचा ठराव पारित करत, या निधीची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे व दिलीप बनकर यांच्यावर सोपवली आहे.