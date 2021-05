उद्योग सुरू करण्यासाठी पालकमंत्री भुजबळांना साकडे

सिडको (नाशिक) : सोमवार (ता.१७) पासून औद्योगिक परिसरातील उद्योग (industry) व लसीकरण केंद्र (vaccination center) सुरू करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ उद्योजक धनंजय बेळे (Senior businessman Dhananjay Bele) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयमा शिष्टमंडळाने पालकमंत्री यांच्याकडे निवेदन देऊन केली. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना (Corona) बाधितांचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. या गोष्टींचा सारासार विचार करून सोमवारपासून शहर व जिल्ह्यात उद्योग सुरू करण्यात यावे. तसेच लसीकरण केंद्र देखील सुरू करावे, अशी मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (guardian minister chhagan bhujbal) यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. (A memorandum has been submitted to the guardian minister chhagan bhujbal for starting an industry and vaccination center)

यावेळी ललित बुब, निखिल पांचाळ आदी उपस्थित होते. प्रशासनाने लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर उद्योजकांनी एकत्र येत सहकार्य केले आहे. परंतु सध्या कोरोनाचे प्रमाण कमी होत असल्याने उद्योजक व कामगारांचा विचार करून उद्योग व लसीकरण सुरु करावे. याकरिता कंपनीत पाहिजे त्या सर्व सुरक्षिततेच्या व्यवस्था करण्यात येईल, असे धनंजय बेळे यांनी या वेळी सांगितले.

