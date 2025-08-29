Jalaj Sharma : जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या नेतृत्वात 'आदि कर्मयोगी अभियान' यशस्वी करण्याचे निर्देश

नाशिक: राज्यात ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ राबविण्यात येत असून या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी सक्रिय सहभाग आणि समन्वयातून हे अभियान यशस्वी करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिल्या..जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (ता. २८) आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, सहाय्यक जिल्हाधिकारी व इगतपुरीचे उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता, नाशिकच्या उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अर्जुन गुंडे, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, तहसीलदार मंजूषा घाटगे, आदिवासी आयुक्तालयाचे सहसंचालक (नियोजन) किरण जोशी, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी शर्मा पुढे म्हणाले, “आदि कर्मयोगी अभियान हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेशी निगडित आहे. या अभियानात सेवा, संकल्प आणि समर्पण या भावना विकसित करून विविध शासकीय विभागांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पायाभूत सुविधा आणि सांस्कृतिक जतन या क्षेत्रांत आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.” .Maratha Reservation: 'भरपावसात मनोज जरांगेंवर पुष्पवृष्टी'; शेंडी, नेप्ती चौफुला येथे समर्थकांकडून उत्स्फूर्तपणे स्वागत.आयुक्त लीना बनसोड यांनी अभियानाचे स्वरूप, कार्यपद्धती व शासकीय यंत्रणांच्या सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट केले. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता-विकासाशी संबंधित काही प्रात्यक्षिके घेण्यात आली, ज्यात जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्यासह अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. शेवटी, अभियानाच्या यशस्वितेसाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सामूहिक शपथ घेतली. कार्यशाळेला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.