Accident News : रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे भीषण अपघात;  पिकअप उलटून १२ मजूर जखमी, उपचारासाठी मालेगावला हलवले

अंबासन: छत्रपती संभाजीनगर–अहवा राज्य महामार्गावरील अंबासन फाट्यावर झालेल्या पिकअप अपघातात बारा मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत. कोबी काढण्यासाठी शेतामध्ये काम करण्यासाठी निघालेल्या या मजुरांना घेऊन जाणारी पिकअप अचानक उलटल्याने या सर्वांना मोठा फटका बसला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने जखमींना तातडीने मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, उपचार सुरू आहेत. ही घटना रविवारी सकाळी साडे सातच्या सुमारास घडली..पिकअप (एमएच १५ सीके ७२३३) मजूर घेऊन नांदगावच्या दिशेने जात असतानाच अंबासन फाट्यानजीक पुलाजवळ वाहन उलटले. पुलाजवळील रस्त्याचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूंना खोल खड्डे आणि चिखलाचा अंदाज न आल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला झुकून उलटले. अपघाताचा मोठा आवाज झाल्यानंतर आजूबाजूच्या शेतांमध्ये राहणा-या शेतकऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढून मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयात रवाना केले..अर्धवट काम जीवघेणेअंबासन फाट्यावरील पुलाच्या दोन्ही बाजूचे काम गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेले आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खड्डे आणि चिखल साचलेला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाज घेणे कठीण जात आहे. याआधीही येथे लहान-मोठे अपघात झाले आहेत. मागिल काही दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी बंगलोर येथे कांदा घेऊन जाणारा ट्रक उलटला होता मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या ठिकाणी योग्य उपाययोजना होत नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी दिली..Igatpuri News : इगतपुरीत गणेशविसर्जन मिरवणुकीपूर्वी पोलिसांनी खड्डे बुजवून सुरक्षितता वाढवली.जखमी मजुरांची नावेप्रतीक मोरे, संतोष सोनवणे, मयूर मोरे, विठ्ठल गायकवाड, सोमनाथ गायकवाड, गणेश गायकवाड, सचिन माळी, विशाल बोरसे, सतीश मोरे, सचिन गायकवाड, करण गायकवाड व रामदास पवार. सर्व मजूर ब्राह्मणपाडे, एकलहरे व जायखेडा येथील रहिवासी आहेत..