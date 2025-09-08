नाशिक

Accident News : रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे भीषण अपघात;  पिकअप उलटून १२ मजूर जखमी, उपचारासाठी मालेगावला हलवले

Pickup Truck Overturns on Aambasan State Highway, 12 Workers Injured : छत्रपती संभाजीनगर-अहवा महामार्गावरील अंबासन फाट्यावर रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे पिकअप उलटून अपघात झाला. या अपघातात १२ मजूर जखमी झाले असून, स्थानिकांनी तातडीने मदत करून त्यांना रुग्णालयात दाखल केले.
Pickup Accident

Pickup Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबासन: छत्रपती संभाजीनगर–अहवा राज्य महामार्गावरील अंबासन फाट्यावर झालेल्या पिकअप अपघातात बारा मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत. कोबी काढण्यासाठी शेतामध्ये काम करण्यासाठी निघालेल्या या मजुरांना घेऊन जाणारी पिकअप अचानक उलटल्याने या सर्वांना मोठा फटका बसला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने जखमींना तातडीने मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, उपचार सुरू आहेत. ही घटना रविवारी सकाळी साडे सातच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
accident news
road accident
accident case
ambasan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com