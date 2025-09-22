नाशिक

Nashik News : ‘सुपरवुमन’ बनण्याच्या नादात स्त्रीची ओढाताण; ‘आम्ही साऱ्याजणी’ उपक्रमात मान्यवरांचे विचार

The Evolving Role of Women in Society and Literature : नाशिकमध्ये ‘सकाळ’ आयोजित ‘आम्ही साऱ्याजणी’ या उपक्रमात महिलांच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या आणि सक्षमीकरण यावर चर्चा.
नाशिक: स्त्रीने कितीही प्रगती केली तरी घरसंसार सांभाळताना जबाबदारी निभावण्याचा एक अदृश्य करार तिने केलेला असतो. सर्व रूढी, परंपरा पाळण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपविली असल्यामुळे आता विविध माध्यम आणि घटकांच्या माध्यमातून विचार बदलण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचा सूर ‘आम्ही साऱ्याजणी’ उपक्रमाद्वारे उमटला.

