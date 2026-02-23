Nashik Gram Panchayat : नाशिकमधील ९७८ ग्रामपंचायतींचे 'आपले सरकार' आयडी होणार बंद; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

नाशिक: पारदर्शी, गतिमान आणि लोकाभिमुख शासन उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ९७८ ग्रामपंचायतींनी अद्याप केंद्रच कार्यान्वित केलेले नाही. त्यामुळे या केंद्राचे आयडी क्रमांक बंद करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. .केंद्र व राज्य सरकारतर्फे जनतेला विविध सेवा प्रदान करण्यात येतात. महसूल विभागाशी संबंधित विविध दाखले, परवानग्या, कृषी आणि निरनिराळ्या विभागांच्या योजनांचा त्यात समावेश आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी जनतेला तहसील कार्यालय किंवा खासगी आपले सरकार सेवा केंद्र गाठावे लागते. .त्यातही सेवांचे दरशुल्क निश्चित असताना केंद्रचालक जादाचे पैसे आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यान्वित केले. त्यातून जनतेला वेळेत सेवा प्रदानसह गावांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्यात आला. मात्र, शासनाच्या या हेतूकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले आहे..गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात एक हजार २८९ ग्रामपंचायतींसाठी आपले सरकार सेवा केंद्राचा आयडी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे गावपातळीवर केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत ९७८ ग्रामपंचायतींनी एकदाही आपले सरकार सेवा केंद्राच्या ‘आयडी’चा वापर केला नसल्याचे समोर आले आहे. नियमानुसार आता हे आयडी क्रमांक बंद करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना त्यांच्याच एका चुकीने शाश्वत आणि हक्काच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर पाणी फेरावे लागणार आहे..Shashikant Chavan: शशिकांत चव्हाणच्या नावाचीही विधान परिषदेसाठी चर्चा; साेलापूर जिल्ह्यात भाजप ताकदवान!.गावांनाच आर्थिक फटकाग्रामपंचायतींमध्ये हक्काचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी शासनाने ‘आपले सरकार’द्वारे मदतीचा हात दिला आहे. या केंद्रात दाखले, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, ई-पीक पाहणी, वीज व मोबाईल बिले भरण्यासह अन्य सुविधा प्रदान केल्या जातात. पुढील टप्प्यात पासपोर्टसारखी सुविधा या केंद्रातून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. तत्पूर्वीच, या केंद्रात कर्मचारी नियुक्तीपासून अन्य तांत्रिक मुद्दे पुढे करीत ग्रामपंचायतींनी केंद्र सुरू करण्यासाठी नकारघंटा वाजविल्याची माहिती मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.