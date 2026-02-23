नाशिक

Nashik Gram Panchayat : नाशिकमधील ९७८ ग्रामपंचायतींचे 'आपले सरकार' आयडी होणार बंद; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

978 Gram Panchayats Fail to Activate Seva Kendras : लोकाभिमुख शासन उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ९७८ ग्रामपंचायतींनी अद्याप केंद्रच कार्यान्वित केलेले नाही.
Aaple Sarkar Seva Kendra

Aaple Sarkar Seva Kendra

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

नाशिक: पारदर्शी, गतिमान आणि लोकाभिमुख शासन उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ९७८ ग्रामपंचायतींनी अद्याप केंद्रच कार्यान्वित केलेले नाही. त्यामुळे या केंद्राचे आयडी क्रमांक बंद करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
village
Gram Panchayat
administration
district
Revenue
schemes
Government

Related Stories

No stories found.