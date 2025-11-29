Aarti Wagh : परिस्थितीशी संघर्ष, राष्ट्रीय स्तरावर धडक! व्हॉलीबॉलपटू आरती वाघची जिद्द आणि पदकांचा निर्धार

हलाखीची कौटुंबिक परिस्थिती असतानाही खेळाविषयीचे प्रेम जागरूक ठेवत व्हॉलीबॉलची खेळाडू आरती भाऊराव वाघ आगेकूच करीत आहे. एकीकडे परिस्थितीशी संघर्ष करताना दुसरीकडे राष्ट्रीय स्पर्धेत पदकांसाठी कठोर परिश्रम ती घेत आहे. खेळाबरोबर शिक्षणाला महत्त्व देताना ती शिक्षणशास्त्र तसेच योगशास्त्र शाखेतून पदवी प्राप्त करते आहे. व्हॉलीबॉलमध्ये ‘सेंटर ब्लॉकर’ची भूमिका बजावणाऱ्या आरतीच्या पंखांना बळ मिळाल्यास ती अधिक कौशल्यपूर्ण कामगिरी करू शकते..तर विद्यार्थ्यांपेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वरूपाचे आयुष्य जगताना आरती वाघ हिने आजवर मोठा संघर्ष केला आहे. प्रारंभी मोहिनीदेवी रुंग्ठा विद्यालयातून चौथीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. इयत्ता चौथीत असताना शाळेतील इतर खेळाडूंना व्हॉलीबॉल खेळताना पाहून, तसेच बहीण खेळत असल्याने आरतीलाही आवड निर्माण झाली. .ती मैदानावर खेळायला जाऊ लागली. यादरम्यान १४ वर्षांखालील गटातून खेळताना पहिल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत तिचा सहभाग असलेल्या संघाने द्वितीय स्थान मिळविले. या कामगिरीमुळे आत्मविश्वास उंचावल्याने अधिक प्रखरतेने तिने खेळाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. अभ्यास आणि खेळ यात उचित समन्वय साधताना तिने वाटचाल सुरू ठेवली. शालेयस्तर राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यापर्यंत मजल मारत तिने प्रत्येक स्पर्धेतून नवीन गोष्टी शिकताना खेळात सुधारणा करण्यावर भर दिला. .इयत्ता आठवीत असताना १७ वर्षांखालील गटातून राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत तिचा समावेश असलेल्या संघाने तिसरे स्थान मिळविले. खुल्या गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाकडून खेळताना विजेतेपदाला गवसणी घातली होती. पुढे १९ वर्षांखालील गटात राज्यस्तरीय स्पर्धेत तिच्या संघाचे तृतीय स्थान राहिले. यादरम्यान तिने डी. डी. बिटको महाविद्यालयातून कला शाखेतून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले..पुढे वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण ‘केटीएचएम’मधून घेताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून खेळण्याची संधी आरतीला मिळाली. हलाखीची परिस्थिती असल्याने अभ्यास व खेळ यात उचित समन्वय व्हावा, यासाठी बिटको शाळेतील रात्र महाविद्यालयात तिने प्रवेश घेतला. येथील संघ चांगला असल्याने खेळ सुधारण्यासाठी तिला मदत झाली. चांगली कामगिरी करताना तिने सलग तीन वर्षे अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत स्थान मिळविले..सद्यस्थितीत नांदेड येथे होणाऱ्या अश्वमेध स्पर्धेत सहभागाची आरती तयारी करीत आहे. तसेच, गुजरातमध्ये होणाऱ्या पश्चिम विभागीय विद्यापीठ स्पर्धेत चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. भविष्यात तिला अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत पदक पटकवायचे आहे..सरावावर लक्ष केंद्रितआरतीकडून खेळातील कामगिरी उंचावण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे तिची दिनचर्याही तशीच आहे. श्री छत्रपती शिवाजी क्रीडा संकुलात ती नियमित सराव करते. सकाळी उठल्यावर सहा ते साडेनऊदरम्यान ती मैदानावर उपस्थित असते. यादरम्यान फिटनेसवर अधिक प्रमाणात भर असतो. सकाळ सत्रानंतर घरी परतल्यावर घरची कामे, महाविद्यालयीन कामे करते. यानंतर सायंकाळी सहाला पुन्हा मैदानावर उपस्थित राहते. रात्रे साडेनऊपर्यंत मैदानावर कसून सराव करते. खेळात पूर्ण ताकदीने उतरता यावे, या दृष्टिकोनातून आहार सेवनाचे तिचे नियोजन असते..वडिलांच्या निधनाने आव्हाने वाढविलीसामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या वाघ कुटुंबातील आरतीने शालेय जीवनापासून खेळाकडे विशेष लक्ष दिले; परंतु २०२२ मध्ये तिचे वडील भाऊराव वाघ यांचे हृदयविकाराने निधन झाले. अन् वाघ कुटुंबासमोर अनेक पातळ्यांवर आव्हाने उभी राहिली. आरतीला मोठी बहीण व लहान भाऊ आहे. या सर्वांच्या संगोपनाची जबाबदारी आई शोभा वाघ यांनी उचलली. त्या घरकाम करून आपल्या लेकरांचे संगोपन करीत आहेत. .मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सिद्धरामय्यांनी DK शिवकुमारांना घरी बोलावलं, दोघांत नेमकं काय घडलं? चेहऱ्यावरचे भाव सांगताहेत....अशा परिस्थितीतही आरतीने शिक्षण व क्रीडा क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घेतला. आर्थिक मदत मिळाल्यास ती अधिक प्रभावी कामगिरी करू शकते, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. सध्या ती बी.पीएड.चे शिक्षण घेत आहे. तसेच सिडकोतील केएसकेडब्ल्यू महाविद्यालयातून योगशास्त्र विषयातून पदवी शिक्षण घेत आहे. या प्रवासात तिला प्रशिक्षक म्हणून दिनेश जाधव यांचे मार्गदर्शन मिळाले. याशिवाय प्रा. डॉ. मीनाक्षी गवळी, प्रा. हेमंत काळे यांचेही मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले आहे. आरती नियमितपणे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात दोन सत्रांमध्ये सराव करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.