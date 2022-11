पंचवटी (जि. नाशिक) : मेरीच्या एकेकाळी वैभवशाली असलेल्या वसाहतीच्या काही भागातील इमारती दुर्लक्षित झाल्यामुळे त्यांना विविध प्रकारच्या झाडाझुडपांनी वेढा दिला आहे. या चांगल्या इमारती असून, त्या वापरात येत नसल्यामुळे त्यांचा परिसराची दुरवस्था झालेली आहे. दुर्लक्ष असल्याने येथे कचरा फेकला जात आहे. त्यामुळे येथे कचऱ्याचे ढीग जमा झालेले आहेत. अंतर्गत रस्ते खराब झालेले आहेत. (Abandoned buildings in Meri surrounded by bushes Piles of garbage everywhere Nashik Latest Marathi News)

मेरीच्या या वस्तीत पूर्वी मेरीचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा निवास होता. कालांतराने त्यांनी शहराच्या इतर भागात आपल्या स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था केल्यामुळे हळूहळू त्यांची वस्ती कमी झाली. या वसाहतीच्या दक्षिणेला काही शासकीय कार्यालये आणि शाळा असल्यामुळे वर्दळ तरी दिसते.

मात्र, उत्तरेच्या टोकाला इमारती दुर्लक्षित झालेल्या असल्यामुळे त्यांच्या भोवताली इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडांची आणि झुडपाची वाढ झालेली आहे की, त्यामुळे काही इमारती झाकल्याने दिसेनाशा झाल्या आहेत. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे कार्यालय, सीडीओ मेरी शाळा, निवासी वसतीगृह, टपाल कार्यालय, सेतू कार्यालय, मेरी पोलिस चौकी अशी कार्यालये या भागात आहे.

मेरीचे सभागृह, वाचनालय असल्याने या भागाकडे एकदमच दुर्लक्ष झालेले नाही. त्यात निवासी वसतिगृहाच्या जागेत कोविड सेंटर सुरू केल्यापासून या भागातील वर्दळ वाढलेली आहे. वसतिगृहासाठी इमारतीला डागडुजी करून ती ज्या प्रमाणे वापरात आणली आहे. त्याचप्रमाणे इतरही इमारती वापरात आणणे शक्य होणार आहे.

निर्णय होणे गरजेचे

इमारती वापराविना पडून राहिल्याने त्या इमारतींची दुर्दशा झालेली आहे. कित्येक इमारतींवर झाडांची रोपे वाढल्याने भिंतींना तडे गेलेले आहेत. येथील ड्रेनेजलाइन फुटलेली आहे. रस्ते उखडले आहेत. इमारतींचा वापर करून घेण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मेरीच्या वसाहतीचा भाग हा राज्य शासनाच्या अंतर्गत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेणे गरजेचे ठरणार आहे.

